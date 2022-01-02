Ростов-на-Дону, 2 января, 2022, 11:04 — ИА Регнум. В Ростовской области 1 января произошло два смертельных пожара. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожарные

Днём возгорание произошло на улице Тургеневской в Ростове-на-Дону. Площадь пожара составила 20 кв. метров. В результате происшествия погиб мужчина. На месте работали 12 единиц техники и 38 человек.

В Шахтах в переулке Дундича пожар был ликвидирован на площади 5 кв. метров. В результате происшествия погиб мужчина. На месте работали две единицы техники и восемь человек.

В обоих случаях причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении.