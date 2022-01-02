Санкт-Петербург, , 11:07 — REGNUM Пожарные Петербурга ночью тушили горящий клуб, кто-то поджёг входную дверь в заведение. Об этом 2 января сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Пожар Dave Hogg

Пожар произошёл во Фрунзенском районе 2 января в 04:48 мск, в здании ночного клуба «Зодиак» на Купчинской улице, 15/1. В двухэтажном кирпичном клубе горела входная дверь.

«Ликвидировано персоналом клуба до прибытия спасателей,— добавили в пресс-службе. — Сведения о пострадавших не поступали».