Барнаул, , 11:02 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. Судя по данным оперативного штаба региона на 2 января 2022 года, протестированы за сутки 2148 человек, выявлены 386 новых носителей. Это на 18 человек меньше, чем накануне, но и тестов сделано меньше — на 2193.

В услових коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

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По прежнему не публикуется суточное число новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

С начала нового учебного года детей, зараженных коронавирусом, стало больше на 59 за сутки (всего 5706).

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ вновь увеличилось: 24 088 (+67 за сутки) и 86 070 (+310 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных сократилось до 407 человек (-10 за сутки). Из них 185 подключены к аппаратам ИВЛ (за сутки данные не изменились).

Общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 8079 человек, причём 26 из них добавлены в сводку за минувшие сутки. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 120 173 человека. Вместе с тем, новый вирус победили 101 334 человека (+462 за сутки).

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