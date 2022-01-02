Берлин, , 11:02 — REGNUM Россия отреагирует на блокировку телеканала RT DE в ФРГ, заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев, пишет 2 января Die Zeit.

С российской стороны последует реакция, однако дипломат не уточнил, какие именно шаги могут быть предприняты.

«Существуют различные варианты. В России много немецких журналистов», — отметил Нечаев, добавив, что в РФ есть условия для комфортной работы представителей иностранных СМИ.

«Мы не хотим конфликта, лишь хотим, чтобы нашему вещателю в ФРГ предоставлялись те же права и возможности», — подчеркнул он.

Немецкоязычный медиарегулятор MABB потребовал снять с вещания в Европе телеканал RT DE 22 декабря 2021 г. Европейский оператор спутниковой связи Eutelsat 9В удалил RT DE из сетки.