Сухой Лог, Свердловская область, 2 января, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев дал поручения в связи с пожаром в многоквартирном доме на улице Милицейская, 8 в Сухом Логу. Об этом сообщает областной Департамент информполитики.

Иван Шилов ИА REGNUM Евгений Куйвашев

Глава региона поручил оперативно решить вопрос с временным размещением граждан, проживающих в этом доме, а также оказать им другую необходимую помощь. В частности, развернуть пункт временного размещения и подготовить жильё из маневренного фонда для дальнейшего расселения погорельцев. Кроме того, по его поручению власти Сухого Лога должны решить вопрос с выплатами гражданам на первоочередные нужды.

А министерству общественной безопасности региона поручено оказать профильным ведомствам всю необходимую помощь при выяснении причин пожара. Как сообщало ИА REGNUM, огонь вспыхнул на чердаке поздним вечером 1 января. Часть квартир на третьем этаже выгорели. Всего из дома были эвакуированы 115 человек.