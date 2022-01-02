Детройт, США, , 11:00 — REGNUM Баскетбольный клуб «Детройт Пистонс» переиграл в овертайме команду «Сан-Антонио Сперс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 2 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра состоялась на паркете площадки «Литтл Сизарс-арена» в Детройте и закончилась победой хозяев в овертайме со счетом 117:116.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Детройта» Хамиду Диалло, который оформил в матче дабл-дабл с 34 очками и 14 подборами.

В составе «Сан-Антонио» наиболее результативным оказался защитник Брин Форбс, который смог набрать во встрече 27 очков.

Отметим, в следующем матче «Детройт» 4 января на выезде сыграет с клубом «Милуоки Бакс», а «Сан-Антонио» днем позже также в гостях встретится с командой «Торонто Рэпторс».