Москва, 2 января, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Жители России в ночь на 3 января смогут наблюдать до 120 метеоров в час. Об этом сообщает Московский планетарий.

Brocken Inaglory Метеорный поток

Причиной первого в 2022 году звездопада станет метеорный поток Квадрантиды, пик которого придётся на 3 января. Лучшее время для наблюдений — с полуночи до рассвета.

«Квадрантиды имеют идеальные условия видимости на всей территории России», — подчёркивают в Московском планетарии.

На пике активности можно будет наблюдать 1−2 метеора в минуту. Отмечается, что Луна не помешает наблюдению метеоров, так как она близка к новолунию.

Метеорный поток Квадрантиды наблюдается ежегодно в период с 28 декабря по 7 января. Этот поток отличается большим количеством слабых метеоров и их средней скоростью.