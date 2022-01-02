Ростов-на-Дону, , 10:54 — REGNUM В Ростове-на-Дону утром 1 января из-за пожара эвакуировали 40 жильцов девятиэтажного дома. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Оператор пожарной лестницы Николай Хижняк © ИА REGNUM

Сообщение о возгорании в одной из квартир в доме на улице Оганова поступило в экстренные службы примерно в 7:00 мск. Площадь пожара составила 10 кв. метров. 25 минут понадобилось огнеборцам, чтобы ликвидировать пожар.

В результате происшествия пострадал мужчина, получивший ожоги. Причина пожара устанавливается.