Ростов-на-Дону, 2 января, 2022, 10:54 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону утром 1 января из-за пожара эвакуировали 40 жильцов девятиэтажного дома. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Николай Хижняк ИА REGNUM Оператор пожарной лестницы

Сообщение о возгорании в одной из квартир в доме на улице Оганова поступило в экстренные службы примерно в 7:00 мск. Площадь пожара составила 10 кв. метров. 25 минут понадобилось огнеборцам, чтобы ликвидировать пожар.

В результате происшествия пострадал мужчина, получивший ожоги. Причина пожара устанавливается.