Ростов-на-Дону, 2 января, 2022, 10:50 — ИА Регнум. В Ростовской области в ночь на 1 января 2022 года серьёзных происшествий не допущено, сообщили ИА REGNUM в донском управлении МВД России.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция

В охране общественного порядка и обеспечении безопасности граждан были задействованы сотрудники полиции, представители Росгвардии, частных охранных организаций, народных дружин.

Полицейские продолжают нести службу в усиленном режиме в период новогодних каникул.