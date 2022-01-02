Оренбург, 2 января, 2022, 10:48 — ИА Регнум. В Оренбурге коммунальные службы круглосуточно устраняют последствия метели. Об этом сообщили журналистам в мэрии.

uknowgayle Снегопад

Ночью 2 января на улицах работало почти 80 единиц техники. Работы продолжаются. В них задействованы тракторы и комбинированные дорожные машины. Коммунальщики прометают проезжую часть и обрабатывают дороги реагентами.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 января в Оренбуржье отмечаются метель и снегопад. Из-за этого рейсы в аэропорту Оренбурга пришлось задержать.