Милуоки, США, 2 января, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Милуоки Бакс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 2 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Keith Allison Яннис Адетокунбо в составе баскетбольного клуба «Милуоки Бакс»

Игра состоялась на паркете площадки «Файсерв-форум» в Милуоки и закончилась победой хозяев со счетом 136:113.

Самым результативным игроком встречи стал греческий форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, который оформил в матче впечатляющий трип-дабл с 35 очками, 16 подборами и десятью результативными передачами.

У «Пеликанс» наиболее результативным оказался центровой Джексон Хэйс, который смог набрать во встрече 23 очка.

Отметим, в следующем матче «Милуоки» 4 января примет у себя клуб «Детройт Пистонс», а «Нью-Орлеан» в этот же день также дома встретится с командой «Юта Джаз».