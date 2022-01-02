Вашингтон, 2 января, 2022, 10:42 — ИА Регнум. COVID-19 может провоцировать выработку в организме самоатакующих антител. К таким выводам пришли ученые медцентра Cedars-Sinai, результаты опубликованы в Journal of Translational Medicine.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Полученные выводы объясняют уникальность коронавирусной инфекции. Формирование аутоантител в организме вызывает т.н. длительный COVID-19», — заявила автор исследования Юстина Ферт-Бобер.

Отмечается, что причина кроется в длительном иммунном ответе организма после инфицирования. Подобная реакция может продолжаться и после выздоровления или в случае легкой формы COVID-19.