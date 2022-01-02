Ростов-на-Дону, 2 января, 2022, 10:42 — ИА Регнум. В первый день 2022 года в Ростове-на-Дону состоялась акция «Побегай 1 января», в которой приняли участие более 1,5 тыс. горожан. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Праздничный забег в Парке Горького

«Дистанцию в четыре километра бежали более 1500 человек. В забеге приняли участие ростовчане всех возрастов. Многие бежали семьями, самые креативные были в карнавальных костюмах», — написал глава администрации Ростова-на-Дону в Instagram.

Маршрут спортсменов-любителей пролегал от парка имени Горького по улице Пушкинской.

ИА REGNUM сообщало, что организация забега 1 января 2022 года обошлась в 300 тыс. рублей. Подрядчик установил стартовую и финишную зоны, организовал места регистрации и выдачи стартовых номеров.