Новоалтайск, Алтайский край, , 10:41 — REGNUM В первый день нового, 2022 года жители Новоалтайска (Алтайский край) стали платить больше за проезд в общественном транспорте. Как сообщает «Вести-Алтай», поездка подорожала на два рубля, до 27 рублей.

Общественный транспорт Дарья Драй © ИА REGNUM

Власти Новоалтайска объяснили такую меру ростом расходов на ремонт, техобслуживание, подорожанием ГСМ и запчастей.

Напомним, Новоалтайск стал четвёртым городом Алтайского края, где изменили стоимость проезда. С 1 ноября в рубцовских троллейбусах билет стоит 23 рубля.

С 1 декабря в Барнауле цену подняли до 28 рублей. С 22 декабря дороже проезд и в Бийске — 26 рублей. Власти Новоалтайска объяснили такую меру ростом расходов на ремонт, техобслуживание, подорожанием ГСМ и запчастей.

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