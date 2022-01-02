Москва, 2 января, 2022, 10:40 — ИА Регнум. В Госдуме планируют продолжить в своей работе тренд на защиту прав потребителей финансовых услуг, передает корреспондент ИА REGNUM.

Duma.gov.ru Анатолий Аксаков

«Проблема с навязыванием нежелательных услуг гражданам, есть ситуации недобросовестного поведения компаний, это говорит о том, что необходимо и законодательно регулировать, и принятие закона о макропруденциальных лимитах, которые банк может устанавливать для кредитных организаций — это яркий пример», — сказал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков (СРЗП).

По его словам, этот тренд будет продолжаться.

«Мы будем принимать законы, направленные на то, чтобы жестко регулировать недобросовестное поведение участников финансового рынка и максимально защищать права потребителей финансовых услуг», — заверил парламентарий.