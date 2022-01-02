Сухой Лог, Свердловская область, , 10:38 — REGNUM В Сухом Логу Свердловской области организован сбор помощи для погорельцев, пострадавших из-за пожара в доме №8 по ул. Милицейская. Об этом журналистам сообщили в горадминистрации.

Миссия Красного Креста

Ammo.com

По данным мэрии, несколько квартир на третьем этаже выгорело. А жильё на втором и первом этажах сильно пострадало при тушении. Сейчас организован сбор продуктов питания и вещей. Из последних особенно нужны обувь и мужская одежда.

Пункт сбора помощи и выдачи собранных вещей нуждающимся действует на базе Красного Креста. Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл поздним вечером 1 января. Потушили его лишь утром 2-го.

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