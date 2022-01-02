Лондон, 2 января, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Британский криминальный сериал «Острые козырьки» завершится показом шестого сезона. Об этом говорится в трейлере нового сезона, опубликованном на YouTube-канале BBC.

Цитата из т/с «Острые козырьки». Великобритания. 2013

В шестом сезоне сериала Киллиан Мёрфи возвращается к главной роли Томми Шелби. Также в новом сезоне снялись Том Харди, Пол Андерсон, Финн Коул, Аня Тейлор-Джой, Софи Рандл и Стивен Грэм.

«Финальная серия», — говорится в трейлере.

Сценарий заключительного сезона написан Стивеном Найтом. Режиссёром стал Энтони Бирн, работавший над пятым сезоном. Точная дата выхода шестого сезона не сообщается.

Первый сезон сериала «Острые козырьки» вышел в 2013 году. Проект получил несколько премий BAFTA и других телевизионных наград.