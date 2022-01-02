Сухой Лог, Свердловская область, 2 января, 2022, 10:32 — ИА Регнум. В Сухом Логу в пострадавшем от пожала многоквартирном доме проживали 115 человек. Это следует из сообщения представителей администрации города в соцсетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Всего в доме насчитывается 42 квартиры, в том числе четыре нежилые. Эвакуировали 115 граждан, в том числе 32 несовершеннолетних. Большинство разместились у своих родственников. А нуждающимся предоставили ночлег в местном профилактории «Сосновый бор».

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в доме на улице Милицейской возник вечером 1 января. Пламя тушили всю ночь.