Сидней, Австралия, , 10:17 — REGNUM Российские теннисисты Даниил Медведев и Роман Сафиуллин обыграли представителей Франции Эдуара Роже-Васслена и Фабриса Мартена в третьей встрече первого матча группового этапа Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который проходит в Сиднее. Об этом 2 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Спортсмены из России уверенно победили французов в двух сетах со счётом 6:4, 6:4, игра продолжалась в течение 2 часов 25 минут.

При этом в первом матче между Россией и Францией Роман Сафиуллин обыграл Артура Риндеркнеша, в во втором Даниил Медведев, являющийся второй ракеткой мира, проиграл Уго Умберу.

Отметим, в группе В, наряду со сборными России и Франции, также играют национальные команды Австралии и Италии.