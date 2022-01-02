Москва, , 10:15 — REGNUM Жители Москвы могут сдать ели, сосны и пихты, украшавшие их дома в новогодние праздники на переработку и утилизацию. Об этом 2 января сообщается на портале mos.ru.

Выброшенная елка

Сбор и переработка новогодних деревьев ежегодно проводится в городе, начиная с 2016 года. Воспользоваться такой возможностью москвичи смогут до 20 февраля 2022 года. В рамках акции на территории столицы будет работать более 580 пунктов приема хвойных.

«Ее главная цель — помочь грамотно утилизировать новогодние деревья и параллельно привлечь внимание к программе раздельного сбора мусора», — отметил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

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