2 января 2022 | Время чтения 11 мин

Побеги из школ-интернатов детей кочующих тундровиков, коррупция на сотни миллионов рублей, бардак в здравоохранения — эти и другие проблемы легли в основу скандалов на Ямале в 2021 году.

Елена Миронова, , 13:56 — REGNUM Побеги из школ-интернатов детей кочующих тундровиков, коррупция на сотни миллионов рублей, бардак в здравоохранения — эти и другие проблемы легли в основу скандалов на Ямале в 2021 году.

Ямал — закрытый и загадочный Иван Шилов © ИА REGNUM

Взятки внедорожниками и мошенничество на миллиард

По запросу общества на социальную справедливость на Ямале в 2021 году плотно взялись за чиновников-коррупционеров, которые в одном из самых состоятельных регионов страны, как выяснилось, занимаются махинациями на десятки и сотни миллионов рублей.

Следственный комитет в 2021 году возбудил несколько громких дел коррупционной направленности против ряда ямальских чиновников и их пособников-бизнесменов. В апреле по подозрению в мошенничестве на общую сумму почти в миллиард рублей были задержаны директора компаний и экс-директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

По версии следствия, в январе — июне 2011 года высокопоставленный чиновник для победы в аукционе «Реском — Тюмень» и «Партнёр — Групп» приказал подчинённым изготовить проекты конкурсной документации на госзакупки, содержащие условия, заведомо неисполнимые для иных участников аукциона. Затем с данными предприятиями были заключены муниципальные контракты по ремонту уличной дорожной сети. После чего участниками преступной группы были похищены бюджетные деньги в общей сумме более 920 млн рублей.

Кроме того, в октябре 2011 года генеральный директор «Реском — Тюмень» за лоббирование своих интересов подарил директору департамента автомобиль BMW Х5 стоимостью около 1,5 млн рублей.

Опять же в апреле на Ямале бывшего директора регионального Центра олимпийской подготовки обвинили в присвоении и растрате свыше 33 млн рублей в виде премий себе любимому, а также сотрудникам, которые о своём поощрении и не подозревали. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества»).

В Новом Уренгое руководителя окружного фонда «Технопарк-Ямал» и учредителя ООО «Ямал Ресурс» подозревают в мошенничестве на сумму 4,5 млн рублей. По данным следствия, учредитель в 2018 году представил фиктивный проект детского инновационного центра. Руководитель фонда подписал с ООО «Ямал Ресурс» договор на предоставление займа для реализации проекта в сумме 4,5 млн рублей. Получив заём, учредитель перевёл деньги на личный банковский счёт, распорядившись ими совместно с соучастниками по собственному усмотрению. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Коррупция (сс) sajinka2

Начальница управления муниципального имущества Приуральского района, по версии следствия, в 2020 году в ходе реализации национального проекта «Культура» в части строительства модульных домов культуры при пособничестве двух местных предпринимателей совершила хищение денежных средств из бюджета в сумме 50 млн рублей. Второй эпизод в её деле связан с госзакупкой Дома культуры в селе Белоярск по цене, превышающей его реальную стоимость на 40 млн рублей. Отмечается, что предварительное следствие по делу о растрате осуществляется при оперативном сопровождении регионального управления ФСБ России по Тюменской области при содействии правительства ЯНАО.

В Салехарде судят бывшего гендиректора предприятия «Ямалгосснаб». Его обвиняют в превышении полномочий с ущербом для организации на сумму 39 миллионов рублей. По данным следствия, генеральный директор ГУП ЯНАО «Ямалгосснаб» внёс в штатное расписание предприятия изменения, позволяющие трудоустраивать сотрудников на дистанционной основе. Таким образом он оформил на предприятии нескольких работников подконтрольных ему коммерческих фирм, зарегистрированных в городе Одинцово Московской области. При этом работы в интересах «Ямалгосснаба» удалёнными сотрудниками не выполнялось. В период с января 2015 по декабрь 2017 года ГУП ЯНАО «Ямалгосснаб» выплатило дистанционным работникам более 30 млн рублей. При этом часть выплаченных денежных средств подмосковные сотрудники передавали директору. Деньги он потратил по своему усмотрению, сообщают в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО. Кроме того, в апреле 2016 года обвиняемый, выступая от лица унитарного предприятия, заключил фиктивную сделку с подконтрольным ему ООО «Реалмастер» о приобретении запасных частей к вездеходной технике на сумму шесть миллионов рублей. Виртуальные запчасти нигде не материализовались.

В 2021 году осуждён за взяточничество бывший начальник департамента строительства, архитектуры и жилищной политики администрации Пуровского района. Следствием и судом установлено, что в августе 2013 года между администрацией района и ООО «АльфаСтрой» был заключён контракт на завершение строительства учебного корпуса в селе Халясавэй. Работы необходимо было завершить к концу года. Начальник департамента подписал разрешение на ввод объекта в эксплуатацию спустя две недели после его заключения. При этом он достоверно знал, что перечисленное в контракте оборудование для учебного центра стоимостью 61,7 млн рублей подрядчиком не поставлено. За «закрытые глаза» он получил от фирмы взятку в виде автомобиля Toyota Land Cruiser 150 Prado стоимостью почти 2,5 млн рублей. Кстати, оборудование всё-таки было поставлено, но через полтора года. Суд приговорил чиновника за взяточничество к восьми годам лишения свободы свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также у него конфискован дорогой внедорожник и ему назначен штраф на сумму 2,48 млн рублей.

Вместе с тем в 2021 году наконец-то дошло до суда дело о беспрецедентном коммерческом подкупе экс-депутата Заксобрания ЯНАО, бывшего генерального директора АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» Павла Крюкова. По версии следствия, в городе Ноябрьске в 2016—2017 годах Крюков не менее девяти раз, как лично, так и через руководителя Северо-Уральского управления Ростехнадзора, получил от управляющего ООО «Нафтагаз-Бурение» взятки на сумму 21,5 млн рублей. От гендиректора другого предприятия, как полагает следствие, Павел Крюков намеревался получить услугу имущественного характера на сумму свыше 2,7 млн рублей. Также экс-депутат обвиняется в даче взятки заместителю руководителя Северо-Уральского управления Ростехнадзора полётом на вертолёте стоимостью 257 тыс. рублей за счёт средств АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз».

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

Помимо чиновников, в своей безнаказанности, видимо, был уверен и судья Салехардского городского суда, который по собственному желанию с 30 апреля 2021 года сложил полномочия. Его подозревают в незаконном обороте огнестрельного оружия и в причастности к созданию подпольного стрелкового клуба, участники которого газовое и травматическое оружие переделывали в боевое.

Нарушения в ямальских колониях

Врагу не пожелаешь попасть в места не столь отдалённые, особенно в свете последних, потрясших страну свидетельств о зверских пытках в тюрьмах страны. Прокурорские проверки 2021 года и в ямальских колониях выявили массу нарушений.

В исправительной колонии №18 особого режима для пожизненно осуждённых, более известной как «Полярная сова», выявлены многочисленные нарушения условий содержания заключённых. Представители надзорного ведомства нашли в деятельности администрации ИК-18 несоблюдение требований надзора за осужденными, их материально-бытового обеспечения, установлены отдельные факты нарушений трудового законодательства и пожарной безопасности.

В ямальской колонии №8 «Белый медведь» также выявлены нарушения прав заключённых. Здесь в ходе проверки прокуратурой совместно с правозащитниками были найдены нарушения регламента надзора за заключенными, материально-технического обеспечения, трудового законодательства и противопожарной безопасности.

Тюрьма Дарья Антонова © ИА REGNUM

Подростки-дилеры и депутат-наркоман

Среди наркопреступлений на Ямале в 2021 году зафиксировано два особенных дела. В Салехарде группа из семи подростков подозревается в покушении на сбыт синтетических наркотиков. Студенты колледжа в возрасте 16−17 лет расфасовали крупную партию наркотика на множество мелких пакетов и сделали закладки в разных частях города. Попались они на реализации через интернет. У подозреваемых в ходе оперативных мероприятий изъято около 8,3 грамма запрещённого вещества, уточнили правоохранители.

А депутат из села Белоярск Приуральского района подозревается в том, что в принадлежащем ему помещении незаконно выращивал и хранил в значительном размере наркосодержащие растения якобы для личного потребления.

Прокурор главврачу не указ

Остаются актуальными нарушения в здравоохранении Ямала. Главный врач больницы в ямальском городе Лабытнанги оштрафован за невыполнение законных требований прокурора. Надзорное ведомство в июне — июле 2021 года выявило серьёзные недостатки в деятельности Лабытнангской городской больницы. Главному врачу были внесены представления, связанные с ненадлежащим оказанием медицинской помощи гражданам, непринятием мер к обеспечению больницы необходимым количеством врачей и медицинского оборудования.

Представления прокурора главным врачом лечебного учреждения не были исполнены. В отношении руководителя медучреждения было возбуждено административное дело по ст. 17.7 КоАП РФ («Невыполнение законных требований прокурора»). Главный врач оштрафован по решению суда на две тысячи рублей.

Это произошло уже после того, как в сентябре 2021 года беременная пациентка Лабытнангской городской больницы обратилась с острой болью внизу живота к врачу-гинекологу. Женщине была необходима экстренная операция из-за внематочной беременности, но её отправили в Салехард. Когда пациентка добралась до окружной больницы, маточная труба уже разорвалась, женщина едва не погибла.

Операционная

В столице Ямала ситуация в здравоохранении обстоит не лучшим образом. После возмущения местных жителей четырёхчасовыми очередями в поликлинике Салехарда после вмешательства прокуратуры штат медучреждения дополнительно укомплектован медицинскими работниками.

Житель Салехарда скончался из-за ненадлежащей медицинской помощи. В ходе прокурорской проверки по жалобе супруги умершего пациента выявлены дефекты лечебно-диагностической тактики и оформления первичной медицинской документации. Прокуратура направила иск в суд о взыскании с окружной клинической больницы и станции скорой медицинской помощи компенсации причинённого морального вреда в связи со смертью салехардца. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства. В пользу жены скончавшегося с медучреждений взыскано 500 тыс. рублей.

Побеги из интернатов и жестокость опекунши

Продолжается кавардак и в интернатах, где проживают дети кочующих тундровиков. Педагогам не со всеми подопечными удаётся выстроить диалог. В минувшем, 2021 году из школ-интернатов были совершены два громких побега воспитанников. Один из подростков, к сожалению, до сих пор не найден.

В Ямальском районе по результатам проверки ЧП в Сеяхинской школе-интернате семь виновных должностных лиц, среди которых полицейский, педагоги и медики, привлечены к дисциплинарной ответственности. Установлено, что 3 марта 2021 года из этой школы-интерната сбежал подопечный. Руководство интерната к поискам ребёнка незаконно привлекло других несовершеннолетних воспитанников. Один из юных поисковиков выпил алкоголь, был найден без сознания и попал в больницу.

О побеге и госпитализации детей руководство интерната не сообщило в правоохранительные органы. Нарушения также допущены участковым уполномоченным полиции в ОМВД России по Ямальскому району и сотрудниками Яр-Салинской больницы. После проверки прокуратура внесла представления главе администрации района, начальнику территориального ОМВД России и главному врачу местной больницы.

Сеяхинская школа-интернат Adm-seyaha.ru

Меж тем на Ямале свернули поиски пропавшего в ноябре 14-летнего подростка, сбежавшего из Антипаютинской школы-интерната. Основной считается версия о том, что мальчик мог провалиться под неокрепший лёд озера Антипаётаяха. Водолазы и спецтехника «Ямалспаса» ребёнка в водоёме не обнаружили. Отмечается, что и ранее подросток неоднократно сбегал из школы-интерната и самостоятельно добирался до стойбища родителей, ведущих кочевой образ жизни. Мать подростка в бегстве сына обвинила школу. По её словам, в интернате мальчика грозились отправить в психоневрологический диспансер, откуда родители не смогли бы его забрать.

По факту исчезновения юного тундровика возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ («Убийство»), а также уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ («Халатность»), в ходе расследования которого будет дана правовая оценка действиям должностных лиц интерната, допустивших самовольный уход ребёнка.

И как показывает ямальская практика, опекуны социальных сирот не всегда должным образом исполняют родительские обязанности и контролируются. Так, 43-летняя опекунша из села Газ-Сале Тазовского района была признана виновной в истязании четверых детей. Она на протяжении нескольких лет подвергала физическому и психическому насилию двух 11-летних, восьмилетнего и семилетнего подопечного. Дети были лишены нормальных условий для отдыха и развития. На данный момент её подопечные находятся в социальном учреждении. К дисциплинарной ответственности привлечены 16 должностных лиц, которые должны были осуществлять контроль над соблюдением прав детей-сирот. Опекунша признана судом виновной по п. «а, г» ч.2 ст.117 УК РФ («Истязание») и по ст.156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») и приговорена к трём годам и одному месяцу лишения свободы в колонии общего режима.