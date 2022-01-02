Сухой Лог, Свердловская область, 2 января, 2022, 10:10 — ИА Регнум. В Сухом Логу Свердловской области местные жители жалуются на опасную, по их мнению, горку. Об этом говорится в паблике «Типичный Сухой Лог» в соцсети «ВКонтакте».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

По словам одного из граждан, только за час на ней травмировались десять детей. «Того, кто принимал это творение, надо прокатить на этой горке!» — возмущённо пишет уралец.

Одна из местных жительниц считает, что на городской площади мало место, и поэтому горки делают с разворотами. Но зачем тогда строили парк, недоумевает гражданка. По её мнению, в парке можно было бы создать хороший ледовый городок.