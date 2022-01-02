Токио, 2 января 2022, 10:05 — REGNUM Правительство Японии работает над отправкой астронавта на Луну в рамках американской программы «Артемида» в конце 2020-х годов, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида на встрече Стратегического штаба космического развития. Об этом сообщает портал SpaceNews.

След на луне
След на луне
Nasa.gov

Кисида заявил, что эта цель является частью новой дорожной Японии в сфере космоса, которая будет представлена на утверждение кабинета министров. В проекте дорожной карты говорится о необходимости сотрудничества с частным сектором Японии в космической отрасли. Он добавил, что в правительстве Японии рассчитывают стать второй (после США) страной, астронавт которой окажется на Луне.

В настоящее время единственным партнёром США по лунной программе «Артемида», который уже договорился о высадке своего астронавта на Луне, является Канада. В декабре 2020 года американское космическое агентство NASA и Канадское космическое агентство подписали соглашение, предусматривающее включение астронавта из Канады в состав первой пилотируемой миссии в рамках программы Артемида. Целью этой миссии станет облёт Луны на корабле «Орион».

Правительство США представило новую лунную программу «Артемида» в 2019 году. Первоначально программа, к которой присоединился ряд других стран, предусматривала возможность высадки астронавтов на Луне в 2024 году. Позже в США признали невыполнимость этих сроков из-за задержек в разработке ракеты-носителя SLS и корабля «Орион».

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