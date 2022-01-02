Токио, , 10:05 — REGNUM Правительство Японии работает над отправкой астронавта на Луну в рамках американской программы «Артемида» в конце 2020-х годов, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида на встрече Стратегического штаба космического развития. Об этом сообщает портал SpaceNews.

След на луне Nasa.gov

Кисида заявил, что эта цель является частью новой дорожной Японии в сфере космоса, которая будет представлена на утверждение кабинета министров. В проекте дорожной карты говорится о необходимости сотрудничества с частным сектором Японии в космической отрасли. Он добавил, что в правительстве Японии рассчитывают стать второй (после США) страной, астронавт которой окажется на Луне.

В настоящее время единственным партнёром США по лунной программе «Артемида», который уже договорился о высадке своего астронавта на Луне, является Канада. В декабре 2020 года американское космическое агентство NASA и Канадское космическое агентство подписали соглашение, предусматривающее включение астронавта из Канады в состав первой пилотируемой миссии в рамках программы Артемида. Целью этой миссии станет облёт Луны на корабле «Орион».

Правительство США представило новую лунную программу «Артемида» в 2019 году. Первоначально программа, к которой присоединился ряд других стран, предусматривала возможность высадки астронавтов на Луне в 2024 году. Позже в США признали невыполнимость этих сроков из-за задержек в разработке ракеты-носителя SLS и корабля «Орион».

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