Рязань, , 10:04 — REGNUM По факту ДТП с автобусом в Рязанской области возбуждено уголовное дело. Об этом 2 января сообщили в УМВД РФ по региону.

Возбуждено уголовное дело следственным подразделением межмуниципального отдела УМВД «Скопинский» по ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств»).

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло в 05:45 мск на трассе «Каспий» возле с. Вослебово.

Рейсовый автобус, ехавший из Москвы в Астрахань, совершил наезд на опору железнодорожного моста. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением на замерзшей дороге. При этом в региональной прокуратуре сообщили, что водитель заснул за рулем.

В автобусе находились 49 человек. В результате ДТП пострадал 21 человек, среди них — двое детей. Пять пассажиров погибли.

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