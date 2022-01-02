2 января 2022 | Время чтения 2 мин

Светлана Шаповалова, , 10:38 — REGNUM Пояснение МВД РФ о том, что при получении электронного паспорта аннулируют бумажный, озадачило пользователей социальных сетей. Они считают, что создаётся опасный прецедент. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные комментарии пользователей.

Паспорт гражданина РФ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вот прямо даже не скрывают. На первой стороне удостоверение живого человека, на второй — удостоверение его цифрового аватара-двойника. Причем живой при таком раскладе превращается в биологический довесок к цифровому.

Так как в жизнь цифрового двойника смогут вмешиваться столько разных акторов, что, когда живой столкнется с тем, что его жизнь и история будет стёрта в цифровом аватаре, докопаться до того, кто это сделал и почему теперь его нет, будет очень сложно. Да, нам обещают кибер-полицию.

Но простите, вот нам с бумажными свидетельствами о собственности, свидетельствами о рождении, о браке, о смерти как-то спокойнее. И если мы что-то потеряем, то, во-первых, это будет наша вина, во-вторых, мы можем сделать нотариальную копию, в-третьих, в бумажных архивах мы найдём след.

А вот в цифре можно стереть живого человека абсолютно. Останется только запретить наличные деньги и посадить на цифровой поводок», — рассуждает Максим Афанасьев-Попов.

«Придётся «потерять» паспорт перед заменой», — предлагает Л.

Российский паспорт Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Что за халтура?! Есть паспорт государственного образца, на котором есть номер, штампы, и самое главное — он существует в реальном виде. Без бумажки ты букашка», — поддерживает Вася Копейкин.

«Картиночке на экране смартфона не можно быть документом. В лучшем случае это дополнительное подтверждение наличия документа. «Электронный документ» — абсурд. Его физически нет на руках у человека.

Поэтому совершенно логично для реальной защиты прав граждан оригинальные документы обязательно делать на бумаге, а ведение баз, кодов — это дополнительное подтверждение, вообще никак не заменяющее оригинал», — предлагает Виталий Слепокуров.

Напомним, в конце декабря 2021 года заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко выступил фактически с рекламой цифрового паспорта гражданина РФ. По его словам, паспорт будет иметь чип российского производства с высоким уровнем криптографии.

«Это абсолютно безопасное использование цифрового паспорта, это по сути своей напоминает банковскую карту. Чип российского производства с очень высоким уровнем криптографии. Содержит определенные данные, конечно, персональные, но при этом они зашифрованы и практически невозможно взломать», — заявил чиновник.

Дмитрий Чернышенко Government.ru

Как сообщало ИА REGNUM, с 2023 г. правительство РФ начнет внедрять цифровой паспорт. Первыми пилотными регионами, жителям которых станет доступна данная опция, станут Москва, Подмосковье и Татария.

О том, что МВД РФ будет аннулировать бумажный паспорт при выдаче электронного паспорта, 2 января известили в пресс-центре ведомства.

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