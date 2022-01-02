2 января 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что в новогоднюю ночь два украинских телеканала — «Прямый» («Прямой») и «5 канал» — показали обращение к гражданам бывшего президента страны Петра Порошенко вместо поздравления действующего президента Украины Владимира Зеленского.

Оксана Переможенко, , 11:13 — REGNUM В новогоднюю ночь два украинских телеканала — «Прямый» («Прямой») и «5 канал» — показали обращение к гражданам бывшего президента страны Петра Порошенко вместо поздравления действующего главы государства Владимира Зеленского. Об этом 1 января пишет издание «Гордон».

Повторение пройденного Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Инцидент обсудили в украинском телеграм-канале «Наглый».

"Говорят, что на двух телеканалах вместо поздравления Зеленского транслировали поздравление Порошенко (понятия не имею, какие). Низко, дёшево и ничего нового. Прямо как «плюсы» (телеканал «1+1», транслировавший в новогоднюю ночь в 2019 году поздравление Владимира Зеленского вместо поздравления действующего на тот момент президента Петра Порошенко — О. П.) в ту самую новогоднюю ночь 2019. Единственное отличие — Зеленскому и [украинскому олигарху Игорю] Коломойскому такие фишечки действительно помогли», — написал автор телеграм-канала «Наглый» украинский журналист Максим Назаров.

«Петя (Порошенко — О. П.) и Зеля (Зеленский — О. П.) могли бы и вместе поздравить, особо не отличаются», — пишет Александр Б.

«А с другой стороны — каналы частные, кого хотят, того и транслируют», — считает Николай К.

Пётр Порошенко и Владимир Зеленский President.gov.ua

«Только одним «что хотят» можно, а другим — нельзя», — ответила Николаю К. Ирина.

«Но под санкции попадают другие», — отреагировал Gleb.

«Закроют «Прямый» и «Пятый»?» — задалась вопросом Татьяна С.

«Не смотрели ни на одном канале никого из всех, кроме одного, которого нельзя называть (вероятно, речь о президенте России Владимире Путине — О. П.), но в этой новости прекрасно всё…» — смеется Solnce.

«Это искусственное противостояние для электората, а на самом деле они — два сапога пара», — добавила Marina.

«Если один не уважал институт президентства, почему он ждал другого отношения к себе?» — задалась вопросом Мария, вероятно, напоминая про 2019 год, когда на телеканале «1+1» вместо поздравления Петра Порошенко вышло поздравление Владимира Зеленского.

Инаугурация Владимира Зеленского President.gov.ua

«Учитывая, насколько болезненно Порошенко воспринимает свой проигрыш на выборах и какую обиду держит на Зеленского, то неудивительно это наблюдать», — резюмировал Веталь.

Напомним, данные телеканалы транслируют поздравление Петра Порошенко третий год подряд. «Прямый» и «5 канал» принадлежали экс-президенту Украины, а 8 ноября 2021 года он объявил об их продаже холдингу «Свободные медиа».

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