Канберра, , 09:51 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев проиграл представителю Франции Уго Умберу во второй встрече матча группового этапа Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР Cup), который проходит в Сиднее. Об этом 2 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Даниил Медведев (сс) Carine06

Француз одержал верх над спортсменом из России со счетом со счетом 6:7 (5:7), 7:5, 7:6 (7:2). При этом встреча проходила в течение более чем трех часов.

При этом ранее другой российский теннисист Роман Сафиуллин обыграл Артура Риндеркнеша из Франции со счётом 2:6, 7:5, 6:3.

Отметим, матч группового этапа Кубка АТР между Россией и Францией закончится парной встречей, по итогам которой будет определен победитель.