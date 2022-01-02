Рязань, , 09:49 — REGNUM Жертвами ДТП с автобусом в Рязанской области стали 5 человек (один из погибших — водитель), пострадал — 21 человек, в том числе двое детей. О этом 2 января сообщили в региональном главке МВД.

Ранее сообщалось о 6 погибших и 14 раненых.

ДТП произошло около 5:45 мск на 277 км автодороги Р22 «Каспий» возле с. Вослебово Скопинского района. Рейсовый автобус, двигаясь из Москвы в сторону Астрахани, совершил наезд на опору железнодорожного моста.

По предварительным данным, водитель уснул за рулем. Одюнако, источник «Интерфакса» считает, что причиной ДТП стал гололед: водитель не справился с управлением.

Всего в автобусе находилось 49 пассажиров.

На месте работают сотрудники полиции, СК решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

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