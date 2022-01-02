В аэропорту Оренбурга из-за метели задержали пять авиарейсов
Оренбург, 2 января, 2022, 09:42 — ИА Регнум. В Оренбурге из-за метели 2 января задержали пять авиарейсов. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Goodfon.ru
Метель
Из них три в Москву и два в Петербург. Вылета ожидают 480 пассажиров, в том числе из них 32 несовершеннолетних.
Направлявшиеся в Оренбург самолёты приземлились в Уфе, Челябинске и Магнитогорске. Оренбургская транспортная прокуратура организовала вы аэропорту мобильную приёмную для граждан.