Оренбург, 2 января, 2022, 09:42 — ИА Регнум. В Оренбурге из-за метели 2 января задержали пять авиарейсов. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Goodfon.ru Метель

Из них три в Москву и два в Петербург. Вылета ожидают 480 пассажиров, в том числе из них 32 несовершеннолетних.

Направлявшиеся в Оренбург самолёты приземлились в Уфе, Челябинске и Магнитогорске. Оренбургская транспортная прокуратура организовала вы аэропорту мобильную приёмную для граждан.