Лос-Анджелес, США, , 09:42 — REGNUM Хоккейный клуб «Лос-Анджелес Кингз» уверенно обыграл команду «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 2 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Хоккей Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР

Игра прошла на льду арены «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась победой хозяев со счетом 6:3.

У «Кингз» заброшенными шайбами отличились оформивший в матче дубль шведский форвард Виктор Арвидссон (1-я минута и 59-я, в пустые ворота), Тревор Мур (15-я), Адриан Кемпе (21-я, в большинстве), Брендан Лемье (34-я) и Филлип Дано (52-я).

В составе «Флайерз» голы забили Джоэль Фараби (14-я), Кевин Хейз (43-я, при игре 4×3) и российский защитник Иван Проворов (52-я). Кроме того, Кэм Аткинсон не смог реализовать буллит (13-я), назначенный в ворота хозяев.

Отметим, в следующем матче «Лос-Анджелес» 7 января примет у себя клуб «Нэшвилл Предаторз», а «Филадельфия» 5 января в гостях сыграет с командой «Анахайм Дакс».