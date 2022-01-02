Киев, 2 января, 2022, 09:40 — ИА Регнум. На сегодняшний день Украина является единственной страной, где наблюдается одновременный отток рабочей силы и капитала. Об этом рассказал украинский политолог Вадим Карасев в эфире «Украина 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«У нас … европейское старейшее население, экономика — африканская. Мы же убили сложную экономику», — отметил он, добавив, что в стране отсутствует «четкая экономическая доктрина», и единственный способ покрыть дефицит платежного баланса — трудовая миграция и переводы от «заробитчан».

Но это больше не работает, подчеркнул он.

«Простые украинцы поедут в Польшу, в Финляндию, в Германию … Но они там просто остаются уже. Раньше возвращались, а сейчас — не верят», — добавил он.

Ранее ученые Национальной академии наук Украины предрекли сокращение населения страны к концу XXI в. почти в 2 раза — до 22 млн человек.