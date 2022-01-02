Сиэтл, США, , 09:34 — REGNUM Хоккейный клуб «Ванкувер Кэнакс» уверенно обыграл команду «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 2 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Хоккей Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР

Игра прошла на льду «Климат Пледж-Арены» в Сиэтле и закончилась победой гостей со счетом 2:5.

В составе победителей шайбами отличились российский нападающий Василий Подколзин (9-я минута), шведский форвард Нильс Хёгландер (15-я, в большинстве), Тайлер Мотт (45-я), Конор Гарланд (52-я) и Таннер Пирсон (58-я).

У «Сиэтла» голы забили шведский нападающий Калле Йернкрок (30-я) и Уильям Борген (51-я).

Отметим, в следующем матче «Ванкувер» 9 января примет у себя клуб «Оттава Сенаторз», а «Сиэтл» 5 января такжедома сыграет с командой «Нью-Йорк Айлендерс».