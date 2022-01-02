Вашингтон, , 09:33 — REGNUM Мировые автомобилестроительные компании в 2021 году не смогли выпустить 9,6 млн авто из-за дефицита электронных компонентов и сбоев в цепочках поставок. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные исследовательской компании LMC Automotive.

Микросхема Karl-Ludwig Poggemann

В 2021 году все мировые автомобилестроительные компании выпустили 84,9 млн легковых автомобилей. В сравнении с 2020 годом объём производства вырос на 12%. Эксперты считают, что рост мог оказаться более высоким, однако этому помешал дефицит чипов.

Проблема нехватки микросхем для электронных систем в автомобилях сохранялась в течение всего года. Сильнее всего от нехватки микросхем пострадали европейский производители.

Глава LMC Automotive Джастин Кокс отметил, что улучшение ситуации стало наблюдаться только в последние недели года. Однако в компании считают, что существенное улучшение ситуации вряд ли произойдёт до второй половины 2022 года. Полного решения проблемы дефицита чипов в LMC Automotive ожидают не ранее 2023 года.

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