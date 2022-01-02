Иркутск, , 09:31 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 2 января 2022 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 7125 человек, причём 16 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

Вакцина от коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 157 841 (+390 за сутки). Госпитализированы 2273 (+7 за сутки).

В то же время излечились 140 920 пациентов (рекордные +1829 за сутки). Ещё 587 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+2 за сутки).

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