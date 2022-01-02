Вашингтон, 2 января, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Количество уничтоженных природными пожарами в округе Боулдер (штат Колорадо, США) домов увеличилось с 600 до 991. Об этом 2 января заявил шериф округа Боулдер Джо Пелле.

Pixabay.com Пожар

Всего уничтожен 991 дом, 127 — повреждены, отметил он. При этом по меньшей мере три человека пропали без вести.

Губернатор штата Колорадо объявил чрезвычайную ситуацию (ЧС) в штате в связи с природными пожарами.

«Губернатор объявил ЧС в связи с горящей растительностью в округе Боулдер», — отмечается в сообщении.