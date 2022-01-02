Оренбург, 2 января, 2022, 09:13 — ИА Регнум. В Оренбургской области 1 января из-за пожаров погибли два человека. Об этом сообщает областной главк МЧС.

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Предположительной причиной возгораний стали аварийные режимы работы электросети. В МЧС призывают население соблюдать элементарные требования пожарной безопасности и поддерживать печное и электрооборудование в исправном состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области при пожаре погибла школьница. Она отравилась продуктами горения.