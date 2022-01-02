Торонто, Канада, 2 января, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Торонто Мэйпл Лифс» нанес поражение с разгромным «сухим» счётом команде «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 2 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

Игра прошла на льду «Скотиабанк-Арены» в Торонто и закончилась победой хозяев с сокрушительным счетом 6:0.

В составе победителей забитыми голами отметились Джастин Холл (15-я минута, в большинстве), оформивший в матче дубль российский форвард Илья Михеев (15-я и 52-я, обе в большинстве), Ти Джей Броди (28-я) и также отличившийся дублем Вильям Нюландер (54-я и 58-я).

Российский защитник «Оттавы» Артём Зуб не отметился в матче результативными действиями.

Отметим, это третья подряд победа для «Торонто» и третье подряд поражение для «Оттавы».