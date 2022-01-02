Вашингтон, , 09:12 — REGNUM В случае авианалета новейших истребителей США F-35 с Черного моря, НАТО «столкнется с большим сюрпризом» — «они будут безжалостно сбиты». Об этом пишет обозреватель Sohu.

F-35 Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что США и НАТО продолжают концентрировать войска (и у южных рубежей РФ). В случае агрессивных действий НАТО столкнется с модернизированными системами противовоздушной обороны С-300ПМ-2, развернутыми в Крыму.

«Как только F-35 нарушат воздушное пространство РФ, они будут безжалостно сбиты данными установками», — отмечается в материале.

Также автор отмечает, что выстраиваемая РФ разветвленная сеть ПВО заставит Запад «одуматься» ‑ и не совершать «провокационных действий».