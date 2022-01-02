Москва, 2 января, 2022, 08:58 — ИА Регнум. С 1 января 2022 года жители России, которые были уволены с работы в результате сокращений, смогут выйти на пенсию досрочно. Об этом говорится в законе «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который вступил в силу начала нынешнего года.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

В законе указывается, что граждане РФ, которые уволены из-за ликвидации организации или сокращения штата работников с их согласия «может назначаться пенсия на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, но не ранее чем за два года до наступления соответствующего возраста».

При этом необходимыми условиями для более раннего выхода на пенсию являются сокращение штата или ликвидация организации, а также наличие у такого работника необходимого страхового стажа, который у мужчин должен составлять 25 лет, у женщин — 20 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2022 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 5,9%, в результате чего они вырастут в среднем до 18 521 рубля.