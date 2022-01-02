2 января 2022 | Время чтения 2 мин

Астероид диаметром почти 400 м и весом порядка 30 тонн! Новость, достойная песни Владимира Высоцкого «Дорогая передача!».

Светлана Шаповалова, , 09:34 — REGNUM Известие о том, что к Земле приближается астероид Апофис диаметром почти 400 метров и весом порядка 30 тонн рассмешило пользователей соцсетей: им показались весьма странными указанные ВНИИ ГОЧС габариты небесного объекта. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные комментарии.

Планета Земля ColiN00B

«ЕГЭшники уже повсюду! 27 тонн? Держите меня семеро, буду долго хохотать. Некоторые земные спутники и станции весят больше и почти сгорают в атмосфере», — отмечает Иван Виноградов.

«Диаметром 400 метров и весом около 30 тонн». Он че, из перины, что ли? 30 тонн камня — это груз одного БелАЗа самого легкого, 7−8 кубометров» — поддерживает Ринат Сабиров.

«Астероид весом 30 тонн? Радует, что наши журналисты уже научились измерять массу не в школьных автобусах, а в тоннах. Правда нули теряют при переписывании, но то такое», — соглашается Евгений Зевахин.

«400 метров — 30 тонн! Какой это Апофис? Это Пушок! Астероид жидко набитый пухом инопланетян», — смеётся Игорь Ефремов.

«Половцы и печенеги нас терзали, а теперь вот ещё и астероид», — иронизирует Владимир Ефименко. «МЧС стали прогнозировать астероиды! Пусть лучше этот ЧМС занимается своим делом и не лезет туда, куда не звали», — считает Кириллов.

«Так на секундочку: груженая фура вместе с собственным весом 30−35 тонн… так её длина всего 20−25 метров, а эта глыба в 20 раз больше! Уже были на Земле случаи столкновений: это и Тунгусский метеорит и Всемирный потоп. Ну, упадёт и упадёт», — рассуждает «Сетевой червь».

Тунгусский феномен — место взрыва Academy of Sciences of the USSR

«На Землю упадет кусок пенопласта…» — поддерживает Алексей Колесов.

«Массой 30 т при размере 300 м? Вы что там курите? Булыжник 1м весит ~5 т. Обратно в школу, доучиваться…» — предлагает Андрей Фролов.

Как сообщало ИА REGNUM, предупреждение о том, что в 2029 году астероид Апофис диаметром почти 400 м и весом порядка 30 тонн приблизится к Земле на опасно близкое расстояние обнародовали 2 января специалисты во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

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