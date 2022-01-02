Лондон, 2 января, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Петиция с призывом лишить бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра Ордена Подвязки, являющегося высшим в стране рыцарским орденом, была в течение половины дня подписана более 100 тыс. человек.

Center for American Progress Тони Блэр

Указанная петиция была размещена на сайте change.org днем 1 января пользователем под ником Angus Scott и по состоянию на 04:30 мск под ней оставили свои подписи 104 873 человека.

«Тони Блэр нанес непоправимый ущерб конституции Соединенного Королевства и самой структуре общества нации. Он лично несет ответственность за гибель огромного числа невинных мирных жителей и участие в различных конфликтах. Только за это он должен быть привлечен к ответственности за военные преступления. Тони Блэр — человек, который меньше всего заслуживает какой-либо государственной награды», — говорится в тексте обращения.

Кроме того, автор петиции обращается с призывом к действующему премьер-министру Британии Борису Джонсону обратиться к королеве Елизавете II и попросить у нее лишить Блэра названного ордена.

Отметим, Тони Блэр находился на посту премьер-министра Великобритании в период с 1997 по 2007 год и часто подвергался критике из-за вторжения войск страны в Ирак и Афганистан. Он получил Орден Подвязки за свою деятельность в годы, когда находился на посту главы правительства.