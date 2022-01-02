Афины , , 08:45 — REGNUM Водолазы из Греции нашли на дне Эгейского моря обломки итальянской подводной лодки Jantina, затонувшей во время Второй мировой войны. Об этом 2 января передает Reuters.

Эгейское море NASA

Как сообщил водолаз Костас Токтаридес, субмарину, затонувшую 80 лет назад, удалось опознать с помощью записей Управления военно-морской истории Италии.

Это четвертая подводная лодка, которую он обнаружил.

Jantina вышла с греческого острова Лерос (на борту находились 48 моряков), была потоплена 5 июля 1941 г. торпедой, запущенной с британской подлодки HMS Torbey.

Подводную лодку обнаружили на глубине 103 м с помощью подводного аппарата с дистанционным управлением ROV Super Achilles.