Дамаск, 1 марта, 2019, 05:03 — ИА Регнум. Порядка 50 тонн золота вывезено на вертолетах американцами из Сирии в обмен на гарантии безопасности, которые они предоставили террористам, со ссылкой на источники сообщает SANA.

Andrzej Barabasz (Chepry) Золото

Уточняется, что золото армии США передали члены террористических группировок в провинции Дейр-эз-Зор. Боевики взамен получили от американцев гарантии безопасности. Драгоценный металл террористы прятали возле населенного пункта Багхуз.

Золото, как отмечают источники, боевики вывезли не только из сирийских провинций, но и из Ирака. Террористы передали американцам 40 т, а еще десять американские военные сами нашли в тайниках боевиков.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 февраля американский президент Дональд Трампзаявил, что в Сирии, вопреки его предыдущим планам, останется небольшой военный контингент.

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