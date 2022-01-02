Вашингтон, 2 января, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Известный под сценическим псевдонимом Эминем рэпер Маршалл Мэтерс стал первым музыкантом, сразу одиннадцать альбомов которого набрали более миллиарда прослушиваний на сервисе Spotify. Об этом сообщает журнал New Musical Express.

(сс) Mika-photography Эминем

Последней из пластинок рэпера, преодолевшей отметку в миллиард прослушиваний, стал второй студийный альбом «The Slim Shady LP». Издание отмечает, что такого количества альбомов с миллиардом прослушиваний нет больше ни у одного музыканта.

Из всей дискографии Эминема единственным альбомом, не преодолевшим эту отметку, остаётся дебютный релиз «Infinite». В настоящее время он не доступен на сервисе Spotify.

Музыкальный сервис Spotify был запущен в 2006 году. В России платформа стала доступна в июле 2020 года.