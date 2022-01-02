Рязань, , 08:33 — REGNUM Причиной ДТП с рейсовым автобусом в Рязанской области 2 января стал гололед: водитель не справился с управлением на замерзшей дороге, передает источник «Интерфакса».

При этом ранее в региональной прокуратуре сообщили, что потеря контроля над управлением произошла из-за того, что водитель заснул за рулем.

По данным МВД, в результате ДТП пострадали 16 человек, еще пять — скончались. Среди пострадавших — двое детей. Авария произошла около села Вослебово Скопинского района примерно в 05:45 мск.

Как сообщало ИА REGNUM, рейсовый автобус, ехавший из Москвы в Казань, совершил наезд на опору железнодорожного моста. В транспортном средстве находились 49 человек. На месте работают следователи.

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