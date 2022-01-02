Киев, , 08:28 — REGNUM Североатлантический альянс (НАТО) перестанет существовать раньше, чем в его состав войдет Украина. Такое мнение 2 января высказал бывший советник украинского президента Валерий Ивасюк в эфире телеканала «НАШ».

Межа. Россия и Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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"Я глубоко убежден в том, что пока будет существовать Россия в той формуле, формате, в котором существует она сейчас, скорее НАТО прекратит свое существование, чем Украина будет членом альянса», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Киеве прошел факельный марш в честь дня рождения пособника немецко-фашистских оккупантов Степана Бандеры.