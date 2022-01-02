Киев, 2 января, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Валерий Ивасюк — экс-советник бывшего президента Украины Виктора Ющенко в эфире канала «НАШ» предрек НАТО развал раньше, чем вступить в альянс сможет Украина, в том случае если «РФ продолжит вести такую же политику».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

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"Пока будет существовать Россия в той формуле, формате, в котором существует сейчас, скорее НАТО прекратит свое существование, чем Украина будет членом альянса … Тогда возникает вопрос, какова функция записи в Конституции нашего направления в НАТО?» — отметил он.

Ранее заместитель министра обороны РФ Александр Фомин рассказал о наибольшем расширении НАТО на восток. Также он заявил о переходе НАТО к практике прямых провокаций, которые сопряжены с высоким риском перерастания в вооруженное противостояние. Также он рассказал о негативном влиянии НАТО на безопасность Европы.