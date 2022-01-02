Миннеаполис, США, , 08:20 — REGNUM Хоккейный клуб «Сент-Луис Блюз» обыграл команду «Миннесота Уайлд» в матче «зимней классики» в рамках регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 2 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Хоккей Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР

Игра прошла на льду стадиона «Таргет Филд» на открытом воздухе в Миннеаполисе и закончилась победой гостей со счетом 4:6.

В составе «блюзменов» шайбы забросили Дэвид Перрон (15-я минута), оформивший в матче дубль Джордан Кайру (21-я и 38-я), российские нападающие Владимир Тарасенко (29-я) и Иван Барбашёв (35-я, в большинстве), а также Тори Крюг (40-я).

У «Миннесоты» голы забили российский форвард Кирилл Капризов (15-я), Рем Питлик (39-я), Райан Хартман (39-я) и Кевин Фиала (55-я).

Также Капризов отдал два голевых паса, Барбашёв сделал одну голевую передачу и еще один результативный пас записал на свой счет российский форвард «блюзменов» Павел Бучневич.

Отметим, в следующем матче «Сент-Луис» 6 января на выезде встретится с клубом «Питтсбург Пингвинз», а «Миннесота» 7 января также в гостях сыграет с командой «Бостон Брюинз».