Москва, 2 января, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Со 2 января 2022 года в столице России, Москве, изменились цены на проезд в общественном транспорте мегаполиса. Так, стоимость разовой поездки по билету «Единый» выросла на 1рубль — до 61 рубля. Цена билета на 2 поездки — до 122 рублей.

Mos.ru Карта «Тройка»

По данным департамента транспорта столицы, стоимость разового проезда в наземном транспорте, МЦК, метро, МЦД (зона «Центральная») по карте «Тройка» скорректировалась на 4 рубля. Изменилась и цена абонементов (30 и 90 дней): в среднем чуть более чем на 1 рубль за 1 поездку.

Осталась прежней стоимость проезда по Face Pay (46 рублей), проездного на 3 месяца на метро, МЦДЮ МЦК и наземный транспорт (1245 и 810 рублей) для школьников, студентов, ординаторов, аспирантов.

А владельцы персонализированной «Тройки» смогут бесплатно совершать пересадку на одном маршруте в течение 90 минут с первой оплаты.